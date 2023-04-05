Вашингтон, 5 апреля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты «катятся в ад». Такое заявление сделал 4 апреля экс-президент США Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после предъявления ему обвинений в суде Нью-Йорка.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп вспомнил о президентских выборах, которые проводились в 2020 году, и заявил, что результаты голосования могли быть совсем другими.

«Они могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — указал Трамп.

Президентские выборы в США проводились в 2020 году, кандидатами на пост главы государства в них были Трамп и действующий президент страны Джозеф Байден. По результатам голосования победу одержал Байден. Соперник действующего американского лидера Трамп заявил о массовых случаях фальсификаций, которые позволили Байдену одержать победу на выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп отверг все выдвинутые против него обвинения и указал, что не совершал никаких из инкриминируемых ему правонарушений.