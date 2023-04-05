Киев, 5 апреля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Существенные ошибки, совершённые и совершаемые ВСУ за всё время боевых действий, значительно влияют на военные успехи Киева. Об этом заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в интервью германской газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Многие подразделения украинской армии не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта… многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок», — заявил Грант, с 2010 года работавший военным советником на Украине.

ВСУ не хватает современной военной культуры, считает британский эксперт. Солдатами часто командуют непрофессионалы, ещё недавно бывшие гражданскими лицами.

По мнению Гранта, украинское военное руководство не имеет четко выраженных зон ответственности, что часто приводит к плачевным для ВСУ последствиям. Между украинскими подразделениями часто нет согласованности.

Британский полковник назвал подготовку солдат ВСУ «хаотичной смесью из советской практики, натовской системы и импровизации», что очень влияет на качество ведения боевых действий.

Грант крайне плохо отозвался о медицинском обеспечении украинской армии. По его мнению, она находится в критическом состоянии.

Британский эксперт также отметил крайне высокий уровень бюрократизации ВСУ, что приводит к существенному усложнению принятия решений.

Как сообщалось ранее, по мнению американского военного эксперта Дэниела Дэвиса, в случае попытки наступления ВСУ украинские войска ждут истощение и развал. У Украины, считает Дэвис, просто нет достаточного количества боеспособных бойцов, поэтому любые наступательные действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями.