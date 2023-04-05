Вашингтон, 5 апреля, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Решение выделить 8,9 млрд долларов на урегулирование исков, связанных с вызывающими рак присыпками, выделит американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J). Об этом 4 апреля сказано в пресс-релизе компании.

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Всего против компании было подано более 38 тыс. исков, в которых J&J обвиняется в производстве детской присыпки, вызывающей рак из-за содержания асбеста. Расследование было опубликовано в 2018 году агентством Reuters, а в 2020 году J&J сообщила о прекращении производства детской присыпки на основе талька.

Уточняется, что дочерняя компания LTL Management подала заявку на банкротство в Апелляционный суд США для одобрения плана реорганизации, который позволит урегулировать все претензии по судебным спорам, возникшим по косметическому тальку. Сумма в размере 8,9 млрд долларов была выделена «для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку».

Одновременно подчёркивается, что ни заявка на банкротство со стороны LTL Management, ни выделение денежной суммы на урегулирование судебных споров не стоит трактовать как признание правонарушений со стороны J&J. Компания заявляет, что её позиция по безопасности талька осталась неизменной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Johnson & Johnson снимет с производства присыпку на основе талька на фоне многочисленных исков от потребителей, утверждавших, что данная продукция вызвала у них рак.