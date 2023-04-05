Вашингтон, 5 апреля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп написал 4 апреля в своей социальной сети Truth Social, что не совершал противоправных действий, которые инкриминирует ему прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, многие ждали «сюрпризов» от судебного заседания, но слушания не оправдали эти ожидания, что вызвало шок. Вместе с тем, как отметил политик, произошедшее указывает на то, что «дела нет».

«Слушания были шокирующими для многих как раз потому, что сюрпризов они не принесли. Значит, и дела нет. Почти каждый юрист говорит, что дела нет», — считает Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональда Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Его подозревают в «фальсификации деловых документов первой степени», которые были направлены на «мошенничество и планы совершить другое преступление».

Помимо этого, его обвинили в рассылке электронных писем с угрозами, а также в выступлениях и публикациях в соцсетях, в которых критиковалась деятельность судов и прокуратуры Нью-Йорка. В ходе судебного заседания Трамп заявил, что не признает себя виновным в этих правонарушениях.