Вашингтон, 5 апреля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп собирается выступить с заявлением из своего поместья в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в связи с выдвинутыми против него обвинениями. Об этом политик написал 4 апреля в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, выступление запланировано на 20:15 по местному времени (03:15 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора в Нью-Йорке, где он подвергся аресту. После этого экс-президента доставили в суд и выдвинули против него обвинения по 34 пунктам.

Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что Трампа подозревают в причастности к коррупционной схеме, которая была организована, чтобы скрыть информацию и помочь ему одержать победу на президентских выборах 2016 года.