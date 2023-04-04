Вашингтон, 5 апреля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин собирается в апреле посетить Швецию с целью проведения переговоров по вступлению страны в НАТО, говорится в заявлении главы Пентагона, посвящённом принятию Финляндии в Североатлантический альянс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Руководитель ведомства надеется, что членства Стокгольма в блоке удастся добиться «как можно скорее». Остин также планирует обсудить в Швеции «проблемы региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В штаб-квартире альянса прошла торжественная церемония по этому поводу. В рамках мероприятия был поднят финский флаг.

Власти Швеции и Польши поздравили Финляндию с ее новым статусом. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление этой страны в НАТО не увеличит безопасность северных стран, а лишь ослабит ее.