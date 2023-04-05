Киев, 5 апреля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Власть держит под контролем ситуацию на Украине, в том числе и в церковном вопросе, заявил 4 апреля украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский

«Держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости», — сказал Зеленский в своём видеообращении.

Как сообщалось ранее, украинские власти 4 апреля предприняли ряд шагов, направленных против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Во Львове имущество УПЦ будет передано либо городу, либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В Хмельницкой области деятельность УПЦ была запрещена решением областной рады. На Украине продолжаются силовые захваты храмов УПЦ.