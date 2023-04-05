Зеленский заявил, что держит под контролем церковный вопрос
Зеленский: мы держим под контролем ситуацию относительно духовной независимости
Киев, 5 апреля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Власть держит под контролем ситуацию на Украине, в том числе и в церковном вопросе, заявил 4 апреля украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Президент Украины
Владимир Зеленский
«Держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости», — сказал Зеленский в своём видеообращении.
Как сообщалось ранее, украинские власти 4 апреля предприняли ряд шагов, направленных против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Во Львове имущество УПЦ будет передано либо городу, либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
В Хмельницкой области деятельность УПЦ была запрещена решением областной рады. На Украине продолжаются силовые захваты храмов УПЦ.