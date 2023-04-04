Москва, 5 апреля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Учебное пособие по классическому украинскому языку для учеников начальных классов было разработано Минпросвещения России, заявил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена», — сказал замминистра в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время также разрабатывается подобное пособие для учеников 5–9-х классов. Бугаев подчеркнул, что такие учебные материалы позволят школьникам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях изучать украинский язык в качестве родного или на факультативной основе.

Замминистра уточнил, что формат преподавания будет выбираться регионом. Он добавил, что обучение в указанных субъектах РФ в основном ведется на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что наследие русского народа невозможно отделить от культуры украинцев. Он подчеркнул, что Россия не испытывает ненависти к простым украинским гражданам и «не ведёт войну с Украиной».