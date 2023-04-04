Днепропетровск, Украина, 5 апреля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом 5 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса предупреждения о воздушных тревогах министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным украинского издания «Зеркало недели», после срабатывания сигнала о воздушной тревоге в Днепропетровске прогремел взрыв, который был слышен в пригороде и в Краматорске.

Информация о срабатывании систем противовоздушной обороны либо о возможных ударах по объектам инфраструктуры города не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах с последующим пожаром на территории аэродрома «Школьный» в городе Одессе.