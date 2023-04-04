Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп якобы замешан в коррупционной схеме, которая помогла ему выиграть президентские выборы 2016 года, заявил журналистам 4 апреля прокурор Манхэттена (Нью-Йорк) Элвин Брэгг.

Mark J. Terrill Трамп

По его словам, речь идет о сделке, в которой участвовали бывший американский лидер, руководители издательской компании American Media Incorporated, а также юрист Трампа Майкл Коэн и другие лица. Брэгг утверждает, что в 2015 году они договорились о схеме «поймать и убить» для подавления негативной информации о Трампе, чтобы не ухудшить его рейтинг перед выборами.

Прокурор добавил, что с этой целью указанные люди заплатили по меньшей мере троим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка обнародовала обвинительное заключение против Дональда Трампа, которого подозревают в финансовом подлоге. Всего в документе указано 34 пункта обвинения.

Так экс-президенту инкриминируют «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и намерения совершить другое преступление». При этом не уточняется о каком «другом преступлении» идет речь.