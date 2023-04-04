Анкара, 5 апреля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН из-за неспособности решать судьбы человечества должен быть кардинально реформирован. Об этом 4 апреля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ужине в Анкаре, организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного для мусульман месяца рамадан, сообщает агентство Anadolu.

tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо», — сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что нынешний порядок, который защищает сильных и игнорирует права слабых, не является устойчивым.

Как отмечалось ранее, Эрдоган подчеркнул, что кризис на Украине показал несостоятельность институтов безопасности в мире. По мнению турецкого президента, число постоянных членов Совета Безопасности ООН должны быть увеличено.