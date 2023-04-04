Сочи, Краснодарский край, 5 апреля, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Нападающий сборной России и хоккейного клуба «Сочи» Матвей Мичков разместил 4 апреля в социальных сетях сообщение, которое посвящено его умершему отцу Андрею Мичкову.

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

«Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь. И люблю тебя», — написал он

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля стало известно, что в Сочи обнаружено тело Андрея Мичкова. По информации Telegram-канала 112, труп мужчины был найден недалеко от его дома.

Причину смерти установят после проведения экспертизы. Андрей Мичков ранее работал тренером-консультантом в системе петербургского СКА и был скаутом системы сборных команд России.