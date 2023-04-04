Москва, 5 апреля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Москва не сотрудничала и не намерена сотрудничать с созданной в 2022 году по инициативе западных стран на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) «Независимой комиссией по расследованию на Украине». Об этом заявил 4 апреля постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.

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Российский дипломат подчеркнул, что комиссия не является независимой. Он отметил, что ещё в прошлом году Россия приняла решение не сотрудничать с ней и Москва намерена и далее придерживаться именно такой позиции.

«Независимость данной комиссии отражена только на бумаге. Если присмотреться повнимательнее к её деятельности, то станет очевидно, что этот сформированный странами Запада механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию», — заявил Гатилов.

По словам дипломата, в любом из докладов комиссии практически не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны киевского режима. Зато они полны лживой информации о России.

4 апреля мандат комиссии был продлён ещё на один год. За антироссийскую резолюцию проголосовало 28 стран, 19 стран воздержалось, Китай и Эритрея выступили против её принятия.