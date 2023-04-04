Вашингтон, 5 апреля, 2023, 01:22 — ИА Регнум. США обсуждают с Украиной способы оказания помощи Киеву в разработке газовых месторождений, заявил 4 апреля журналистам первый заместитель американского министра энергетики Дэвид Турк.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, этот вопрос якобы соответствует интересам украинского народа и поддержанию энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что США «с нетерпением ожидают» возможности продолжать взаимодействие в указанном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе газета The Washington Post написала о том, что Россия в ходе спецоперации взяла под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем в $12,4 трлн.

По информации журналистов, речь идет о 63 месторождениях угля, 11% запасов нефти, 20% запасов газа и 42% месторождений редкоземельных элементов. Кроме того, как было сказано в статье, Киев потерял контроль над крупными месторождения урана, золота и известняка.