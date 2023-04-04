Вашингтон, 5 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Сожаление в связи с тем, что он уговорил власти Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году, выразил экс-президент США Билл Клинтон. Об этом 4 апреля политик сообщил в в интервью ирландскому телеканалу RTE.

(сс) Gage Skidmore Билл Клинтон

Речь шла о подписании Будапештского меморандума в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ предполагал передачу Украиной всего имеющегося у неё ядерного арсенала России, а ядерные державы гарантировали её безопасность.

Клинтон отметил, что чувствует личную вину за то, что он «заставил» Украину согласиться на отказ от ядерного вооружения. По словам Клинтона, Украина боялась агрессии со стороны России, поэтому хотела сохранить ядерный арсенал.

«И никто из украинцев не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», — пояснил Клинтон.

Кроме того, экс-президент США указал, что решение Москвы начать спецоперацию было «крайне ошибочным», поэтому западные страны должны всячески поддерживать Украину и помогать ей.

В августе 2022 года глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов указал на несостоятельность обвинений в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как его «правовой фундамент» был подорван задолго до 2014 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов рассказал о переговорах первого президента РФ Бориса Ельцина с США по Украине, поскольку руководство этой страны не хотело терять статус ядерной державы.