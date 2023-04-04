Москва, 5 апреля, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Новый термин — «Казус Трампа» — можно использовать политикам и дипломатам после того, как против бывшего президента США Дональда Трампа были выдвинуты обвинения, написала 4 апреля в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В политико-дипломатическом словаре новый термин — «Казус Трампа», — говорится в тексте сообщения.

Она пояснила, что предложенное словосочетание означает давление и уголовное преследование бывшего американского лидера, «имеющего политические амбиции и планы на будущее президентство». Захарова отметила, что действия Белого дома в указанном случае совпадают с претензиями, которые США предъявляют к суверенным странам по похожим поводам.

Кроме того, по мнению представителя МИД, в случае с этим термином речь также идет о «политическом цугцванге либерализма» («цугцванг» — безвыходное положение в шашках и шахматах. — Прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Мария Захарова написала о том, что в США президенты не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку даже им может грозить тюремное заключение, имея в виду преследование в адрес Дональда Трампа. Так она отреагировала на высказывание координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что «в России американские журналисты не чувствуют себя в безопасности, потому что им может грозить заключение».