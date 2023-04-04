Оттава, 5 апреля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен осудить убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом 4 апреля заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Посол сказал, что им отправлен на имя канадского премьер-министра официальный демарш с требованием осудить убийства Дугиной и Владлена Татарского.

Степанов подчеркнул, что если реакции со стороны премьера Трюдо не последует, то российская сторона будет рассматривать такое поведение как «поддержку терроризма со стороны Канады».

Как сообщалось ранее, при террористическом акте в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, пострадало 42 человека. В больницах сейчас находятся 24 человека. Трое из них — в тяжёлом состоянии.