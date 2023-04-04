Вашингтон, 5 апреля, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск 4 апреля опубликовал в своем микроблоге шутливое сообщение о демократах и машине времени как ответ на судебный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен предположил, что было бы, если Демократическая партия имела бы машину времени. К сообщению он прикрепил изображение с Трампом, на котором было написано: «Почему путешественники во времени пытаются убить меня? Я всего лишь риэлтор!» — Дональд Трамп, 1980 год».

Дональд Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Илон Маск выдвинул предположение, что если Дональда Трампа арестуют в рамках действующего судебного процесса, то он обязательно выиграет президентские выборы 2024 года.

4 апреля в адрес бывшего президента США были выдвинуты обвинения по 34 пунктам. Дело против бывшего главы государства касается подлога финансовых документов, который якобы был допущен компанией Дональда Трампа Trump Organization. Перед судебным заседанием экс-президента арестовали и примерно через два часа отпустили.