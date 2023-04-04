Хельсинки, 4 апреля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Серию кибератак на сайты парламента Финляндии, премьер-министра Санны Марин и ещё на ряд финских интернет-ресурсов совершила хакерская группа NoName 057(16). Об этом хакеры сообщили 4 апреля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

««Провожаем» Финляндию в НАТО серией кибератак и в качестве дембельского аккорда кладем сайт центра технических исследований Финляндии VTT», — поясняется в сообщении хакерской группы.

По данным СМИ Финляндии, ряд сайтов при попытке захода на них довольно долгое время выдавал ошибку «отказ в обслуживании». К вечеру 4 апреля был восстановлен доступ к сайту парламента Финляндии. Интернет-портал Санны Марин, государственного научно-исследовательского центра VTT, а также на портал городского транспорта Хельсинки недоступны по настоящий момент.

Финляндия 4 апреля официально стала 31-й страной, вошедшей в НАТО. Ранее ИА REGNUM сообщило, что как указал замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва уже разрабатывает меры, которые позволят купировать вероятные угрозы, возникающие в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс.