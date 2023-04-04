Лондон, 5 апреля, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Британское постпредство при ООН заблокировало трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совета Безопасности ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей. Об этом заявил 4 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Постпредство Великобритании заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности на тему «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта». Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему. Они, конечно, предпочли бы и дальше распространять ложь и фейки о том, что Россия якобы «крадёт детей» из Украины. Наша встреча угрожает этому лживому повествованию и поэтому является для них костью в горле. Вот как они понимают «свободу слова», — заявил российский дипломат.

Полянский отметил, что российское постпредство найдёт способ транслировать эту встречу на других платформах, помимо официального сайта ООН.

Он особо подчеркнул, что Россия в качестве зеркального шага отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на «положение о цензуре Великобритании».

Как сообщалось ранее, в Киеве и на Западе неоднократно делались заявления о якобы насильственной депортации в Россию украинских детей из зоны боевых действий. Россию обвиняли в принудительной русификации детей и даже «в искоренении украинской нации».