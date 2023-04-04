Эр-Рияд, 4 апреля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян 6 апреля проведут встречу в Пекине по теме активизации соглашения о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами, написала газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на свои источники.

Duisenberg Сделка

По их информации, Китай был выбран местом переговоров из-за роли китайской стороны в нормализации контактов между Эр-Риадом и Тегераном.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году. Кроме того, они условились открыть свои посольства в течение 60 дней.

Встреча представителей стран проходила в Пекине при посредничестве Китая. В ней участвовали глава Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, советник Совета национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаед Бен Мохаммад Аль-Айбан и бывший министр иностранных дел КНР Ван И.