Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Предварительное судебное заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа запланировано на 4 декабря 2023 года. Об этом 4 апреля сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Заседание суда состоится в очном формате в Нью-Йорке, Трамп должен будет явиться на него лично. Это будет первое заседание из серии процедурных, на которых обе стороны смогут заявлять ходатайства.

Кроме того, суд на подобных заседаниях рассматривает вопрос о применении меры пресечения. В отношении экс-главы Белого дома никаких мер пресечения пока не применялось.

В случае, если стороны не подадут ходатайство о дополнительном времени, необходимом для изучения материалов дела, то будет назначена дата начала судебного процесса. По данным Agence France-Presse, рассмотрение дела по существу может начаться в январе 2024 года.

Рассмотрение дела по существу может занять несколько недель. Отмечается, что на практике стадия предварительных слушаний может занять довольно длительное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президенту США Трампу было предъявлено обвинительное заключение, содержащее 34 пункта.