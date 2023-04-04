Париж, 4 апреля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Огромные счета за электричество вынудили французского пекаря Кристофа Понсиля просить помощи у президента Франции Эммануэля Макрона, передал 4 апреля телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Владелец пекарни из города Сент-Омер утверждает, что неделю назад оставил свое письмо к главе государства в ящике Елисейского дворца. Понсиль обратил внимание Макрона, что не он один оказался в бедственном положении.

По словам пекаря, в прошлом году счет за электроэнергию составлял около 2 тысячи евро, а в январе 2023 года платежи достигли 9 тысячи евро. Он посетовал, что в такой ситуации многие закрывают свой бизнес.

Понсиль также призывает своих посетителей присоединиться к очередной акции протеста владельцев малого бизнеса, которая намечена на 6 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января французский пекарь Жюльен Педюссель провел акцию с раздачей выпечки для того, чтобы привлечь внимание к проблемам пекарен в условиях энергетического кризиса во Франции. Он отметил, что из-за повышения цен никто не будет покупать его выпечку и его предприятие придется закрыть.