Москва, 4 апреля, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Российский МИД выразил протест временному поверенному Франции в России Джею Дармадикари из-за опубликованных французским посольством фейках о «российских зверствах» в Буче, сообщает 4 апреля сайт внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Дармадикари был вызван в МИД России, где ему было указано на категорическую неприемлемость ни на чём не основанных, ложных обвинений в адрес российских военнослужащих. МИД подчеркнул, что подобные обвинения звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей всё возможное для затягивания боевых действий.

Французскому дипломату было напомнено о неоднократно приводившихся российской стороной многочисленных фактах нестыковок «в этой далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима».

МИД особо отметил, что до сих пор не представлено абсолютно никаких доказательств так называемой «резни в Буче».

«Однако и по сей день западные страны лишь продолжают огульно обвинять Россию в том, чего она не совершала, отказываясь при этом видеть очевидные преступления киевского режима», — говорится в заявлении российского МИД.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой поддержать запуск объективной процедуры расследования «событий в Буче». Однако ни киевские власти, ни страны Запада совершенно не заинтересованы в проведении подобного расследования.