Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам. Это следует из обвинительного заключения в адрес политика, распространённого 4 апреля прокуратурой Нью-Йорка.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В документе указано, что экс-главе Белого дома инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени», совершённая с целью «мошенничества и намерения совершить другое преступление». В обвинительном заключении не уточняется, о каком именно «другом преступлении» идёт речь.

Кроме того, Трампа обвиняют в рассылке электронных писем с угрозами, а также выступлениях и публикациях в социальных сетях, направленных против городских судов и прокуратуры Нью-Йорка.

Ряд американских СМИ отмечает, что по каждому из пунктов обвинения предполагается максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщили в Белом доме, внимание президента США Джозефа Байдена не сосредоточено на предъявлении обвинений в адрес бывшего главы государства Трампа.