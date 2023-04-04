Вашингтон, 4 апреля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Внимание президента США Джо Байдена не сосредоточено на предъявлении обвинений в адрес бывшего главы государства Дональда Трампа, сообщила журналистам 4 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

По ее словам, американский лидер в настоящее время якобы занят решением проблем населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден узнал о выдвижении обвинений в адрес Дональда Трампа через средства массовой информации США.

4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена (Нью-Йорк), где его взяли под арест, чтобы доставить в суд для выдвижения обвинений. В ходе судебного заседания он заявил о своей невиновности.

Спустя два часа с экс-президента сняли арест, и он смог беспрепятственно покинуть здание суда. В адрес бывшего президента выдвинуты 34 пункта обвинения, которые связаны с делом о подлоге финансовых документов компании Дональда Трампа Trump Organization.