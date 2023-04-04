Хмельницкий, Украина, 4 апреля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Раскольниками из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) в Хмельницкой области осуществлена попытка захвата ещё двух храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает 4 апреля украинская организация Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Хмельницкая епархия УПЦ Богослужение

Раскольники собрались у православного храма в Гречанах и провели там митинг с участием представителей местной власти. Националисты устроили «голосование» о переходе храма под контроль ПЦУ, которое заняло всего 18 минут. После этого они проникли на территорию церкви и потребовали у священника передать им ключи от неё.

Ещё одна группа раскольников явилась к монастырю УПЦ в Староконстантинове и потребовала его немедленной передачи ПЦУ.

Как сообщалось ранее, 4 апреля Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ на территории области. 2 апреля активистами (ПЦУ) при помощи силовиков был захвачен Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком.