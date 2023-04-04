Нижний Тагил, Свердловская область, 4 апреля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Супружеская пара, задержанная в ходе спецоперации по делу о госизмене в форме шпионажа в Нижнем Тагиле, призналась в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом 4 апреля сообщается в видеозаписи допроса при задержании, распространённой пресс-службой УФСБ по Свердловской области.

Промышленный шпионаж

На вопрос о том, признают ли задержанные передачу секретных сведений иностранным спецслужбам, женщина ответила утвердительно. На уточняющий вопрос, какие это были сведения, задержанная пояснила, что передавала чертежи.

Также из слов задержанных следует, что оплата за переданную информацию составила около 100 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супружеская пара была задержана в Нижнем Тагиле по подозрению в передаче в адрес спецслужб Украины сведений военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.