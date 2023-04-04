Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Суд снял арест с бывшего президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В ходе заседания экс-главе Белого дома были предъявлены обвинения, и он уже покинул здание суда. Арест на Трампа был наложен в офисе окружного прокурора Манхэттена (Нью-Йорк).

Эта процедура является процессуальной нормой при выдвижении обвинений большим жюри в американском правосудии. Экс-президент провел под арестом примерно 2 часа, а не 20-30 минут, как ожидали его адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на суде Дональд Трамп заявил, что не признает себя виновным. В адрес экс-главы государства выдвинуты обвинения по 34 пунктам.

Судебный процесс против Трампа касается дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Эта организация, которой владеет бывший президент США, якобы выплатила большую сумму денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их романе с Трампом.

Трамп стал первым в истории США экс-главой Белого дома, которого обвинили в уголовном правонарушении.