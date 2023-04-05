Москва, 5 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Москва готова к пожароопасному периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков по итогам совместного заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности российской столицы и Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Состоялось совместное заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям города Москвы и Московской области, были приглашены и руководители ряда регионов первого пояса вокруг Москвы, Центрального федерального округа, были приглашены руководители различных федеральных структур, — рассказал Бирюков, — где обсуждалась тема взаимодействия во время ликвидации различных чрезвычайных ситуаций».

Заместитель мэра отметил, что в столице создана специальная группировка, куда вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплены необходимая техника и оборудование для ликвидации неблагоприятных ситуаций, связанных с природными пожарами. Участники встречи, пояснил Бирюков, обсудили «взаимодействие во время ликвидации различных чрезвычайных ситуаций».

Отметим, что на минувшей неделе в российской столице прошли учения по предотвращению природных и ландшафтных пожаров.