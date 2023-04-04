Будапешт, 4 апреля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Мир поставлен на грань новой глобальной войны из-за слишком сильной вовлечённости государств НАТО в поставки оружия Украине. Такое заявление сделал 4 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Подавляющее большинство стран-членов [НАТО] посылает оружие [Украине], очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чём нам надо настаивать, — что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе. И из их выступлений не создается впечатления, что они хотели бы изменить эту политику или задумывались бы о том, чтобы сделать несколько шагов назад», — сказал Сийярто после первого дня заседания глав МИД стран НАТО.

Министр считает, что «не будет преувеличением сказать, что мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии заявил 1 апреля, что предупреждения о начале новой мировой войны из-за конфликта на Украине не являются преувеличениями. Официальный Будапешт неоднократно выступал против поставок оружия на Украину.