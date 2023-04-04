Вашингтон, 4 апреля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Бывший президент Дональд Трамп заявил в ходе судебного заседания, что не признает себя виновным, 4 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Суд, где вскоре начнется процесс выдвижения обвинений против экс-главы государства, проходит в районе Манхэттен в Нью-Йорке. Речь идет о более чем 30 пунктах обвинения, касающихся финансовых махинаций.

Эта часть заседания проходит в закрытом формате. При этом в зале суда запрещены съемка и использование средств связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля телеканал CNN передал о том, что Дональд Трамп был арестован в офисе окружного прокурора Манхэттена еще до предъявления обвинений. Перед отбытием в суд у экс-президента сняли отпечатки пальцев.

Ранее бывший глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social, что он заранее был проинформирован о всех 33 пунктах обвинения, которые будут предъявлены против него. Он связал утечку этих сведений с «незаконными действиями» окружного прокурора Манхэттена.