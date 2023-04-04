Лондон, 4 апреля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Третий по величине банк Индии Bank of Baroda, контрольный пакет которого принадлежит правительству страны, остановил платежи за российскую нефть дороже установленного странами Запада потолка $60. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters.

Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press Bank of Baroda

«Нам отказали в проведении платежей за сырье, закупленное по ценам больше предельной», — рассказал журналистам неназванный собеседник.

Сообщается, что подобную информацию сообщили агентству три источника. Bank of Baroda пока не ответил на запрос издания. По данным журналистов, через этот банк якобы проходила оплата трейдерам из Объединённых Арабских Эмиратов.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, Япония убедила США сделать для неё исключение и разрешить покупку нефти из РФ по цене, превышающей $60. Это свидетельствует о зависимости японской экономики от российских энергоносителей.