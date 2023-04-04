Екатеринбург, 4 апреля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. ФК «Урал» из Екатеринбурга обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1 в ответном матче полуфинала Кубка России по футболу («Путь РПЛ»). Игра проходила 4 апреля на домашнем поле уральской команды «Екатеринбург Арена».

Павел Лисицын/РИА Новости Игроки ФК «Урал»

Первый гол забил игрок «Урала» Ибраим Сиссе на 32-й минуте, реализовав единственный голевой шанс в первом тайме. Москвичи смогли ответить только во втором тайме, на 49-й минуте поразил ворота противника нападающий «Спартака» Бальде Кейта.

Победный гол реализовал член команды хозяев поля Фаниль Сунгатулин на 72-й минуте.

«Урал» добился выхода в финал «Пути РПЛ» Кубка России. «Спартак», согласно новой схеме, также продолжит участие в турнире. Москвичи сыграют в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РПЛ Александр Алаев заявил, что планируется изменить формат Суперкубка России по футболу. По его мнению обновлённый формат Кубка России с разделением на две стадии «Путь РПЛ» и «Путь регионов» стал интересен публике.