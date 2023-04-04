Братислава, 4 апреля, 2023, 21:20 — ИА Регнум. В Словакии будет введён усиленный контроль качества зерновых культур, ввозимых с Украины. Об этом 4 апреля объявила на пресс-конференции генсек служебного управления минсельхоза Словакии Зузана Ноузовска, сообщает портал teraz. sk.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

«Пшеница, кукуруза, семена масличных культур или мука, импортируемые с Украины, должны соответствовать тем же критериям качества и безопасности, что и продукты, производимые нашими производителями», — сказала Ноузовска.

По её словам, партии украинской продукции, идущие транзитом, будут опечатывать и отправлять к границе. Зерно, предназначенное для Словакии, будут тщательно проверять на пестициды и другие вредные вещества.

Ноузовска подчеркнула, что таким образом будет защищён не только словакский, но и европейский аграрный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария, Словакия, Польша, Венгрия и Румыния уже обратились к Брюсселю с призывом помочь им продать скопившиеся излишки зерна. Они также призвали другие страны найти возможность купить украинское зерно для гуманитарных нужд. Сообщается, что из-за большого количества зерна, ввозимого с Украины в страны ЕС, там страдают местные аграрии.