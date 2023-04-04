Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Бывший президент Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его арестовали до предъявления обвинений, сообщил CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

У Трампа снимут отпечатки пальцев, затем его доставят в зал суда, где ему официально предъявят обвинение. Ожидается, что на экс-президента не наденут наручники.

«Это сюрреалистично, они собираются арестовать меня, невероятно, что это происходит в Америке», — написал политик в своей соцсети за несколько минут до ареста.

Арест продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как ожидается, сможет свободно покинуть суд. Арест является процессуальной нормой при выдвижении обвинений большим жюри в американском правосудии. Эта мера не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис окружного прокурора Манхэттена штата Нью-Йорк Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении 45-го президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в уголовные. Уточняется, что, согласно положениям Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, преступление этого класса, связанное с фальсификациями документов, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уточнил, что ему заранее было известно обо всех 33 предъявленных ему пунктах обвинения. По словам бывшего президента, информация о содержании обвинительного акта попала в прессу из-за незаконных действий прокурора Манхэттена Брэгга.