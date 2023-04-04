Москва, 4 апреля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге медицинская помощь потребовалась 42 пострадавшим. Из них в больницах остаются 24 человека. Об этом 4 апреля сообщили в Минздраве. По данным ведомства, три человека находятся в тяжёлом состоянии.

Алексей Даничев/РИА Новости Завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Сразу после теракта в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Петербурга, совершённого 2 апреля, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщалось о 24 пострадавших. Днём позже Министерство здравоохранения заявило, что их число увеличилось до 33. У всех зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения.

После взрыва в кафе, где проходила творческая встреча с военкором Татарским, Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве. Позже его переквалифицировали на статью УК РФ «Теракт».

По подозрению в совершении преступления задержали Дарью Трепову, которая преподнесла Татарскому его бюст. Подозреваемую доставили в Москву. Суд вынес решение о её аресте. Стало известно, что, выполняя указания своих руководителей с Украины, она пронесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой.