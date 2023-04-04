Стокгольм, 4 апреля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции поздравило 4 апреля в социальной сети Twitter Финляндию со вступлением в НАТО.

Thomas Robbin/imageBROKER.com/Global Look Press Здание МИД Швеции

«Поздравляем Финляндию», — говорится в сообщении.

С присоединением к Североатлантическому альянсу Финляндию также поздравил премьер Польши Матеуш Моравецкий, МИД Норвегии и глава МИД Дании.

В апреле глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО «не будет полным» до тех пор, пока членом альянса не станет Швеция. Министр также добавил, что в королевстве рады за Финляндию. Он сказал, что вступление в альянс является важным шагом вперед.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция в мае 2022 года вместе подавали заявку на вступление в НАТО. Ратификацию задерживали лишь две страны — Турция и Венгрия. 3 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Финляндии к НАТО. Подписание состоялось в Брюсселе. С этого момента Финляндия официально стала членом альянса.

МИД России заявил, что Москва предпримет ответные шаги после вступления Финляндии в организацию.