Челябинск, 4 апреля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович

Уточняется, против Шимановича возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«По данным следствия, в период 2019–2021 гг. подозреваемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более 4 млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления, собирают доказательную базу. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Николай Шиманович стал главой Катав-Ивановского района в конце января 2021 года. С 2009 года и до избрания являлся адвокатом Челябинской областной коллегии адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля по подозрению в мошенничестве был задержан советник главы администрации города Таганрога Ростовской области Владимир Арцыбашев. Его задержали в Ростове-на-Дону и повезли в Рязань, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области. Он подозревается в хищении выделенных на благоустройство средств.

В тот же период был задержан руководитель управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.