Варшава, 4 апреля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил 4 апреля в социальной сети Twitter, что Финляндия вошла в состав НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Поздравляем», — написал Моравецкий в социальной сети, приветствуя вступление Финляндии в НАТО.

Финляндия стала 31-м членом НАТО. Премьер Польши добавил, что сильные партнеры — это гарантия безопасности для польского государства, региона и мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Финляндии к НАТО. Подписание состоялось в Брюсселе, в небольшом кабинете финского представительства в НАТО. С этого момента Финляндия официально стала членом альянса. Согласно регламенту, все документы о присоединении новых членов НАТО хранятся в США.

В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные шаги в связи с вступлением Финляндии в НАТО. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не увеличит безопасность северных стран.