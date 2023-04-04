ДНР, 4 апреля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боёв в Артёмовске (Бахмут) применили самоходную реактивную установку для разминирования УР-77, которую также называют «Змей Горыныч». Об этом 4 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Кадр из видео Применение УР-77 ВСУ в Артемовске

«Мощный взрыв в Бахмуте: враг применил «Змея Горыныча», — говорится в сообщении.

В канале опубликовали видео применения УР-77, снятое с квадрокоптера.

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Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев ранее сообщил, что ВСУ при отступлении минируют здания и объекты гражданской инфраструктуры. Они также используют для этого заряды от «Змея Горыныча».

Установка УР-77 была разработана в СССР в 70-х годах на базе гаубицы 2С1 «Гвоздика». Она предназначена для проделывания проходов в минных полях. Разминирование происходит с помощью ударной волны от заряда, забрасываемого на расстояние до полукилометра.