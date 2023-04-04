Москва, 4 апреля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Ближайшие концерты гастрольного тура певицы МакSим (Марина Абросимова) по России будут перенесены. Исполнительнице необходимо поправить здоровье и пройти курс лечения. Об этом она сообщила 4 апреля в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим

Певица заверила поклонников, что с ней всё хорошо настолько, «насколько это сейчас возможно». Однако, по её словам, недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Это требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур.

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», ― написала певица в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она также поблагодарила своих фанатов и отметила, что в какой-то степени благодаря их поддержке было принято решение о переносе концертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта МакSим стало плохо во время концерта в Сочи в «Розе Хутор», она с трудом произносила слова своей песни и поспешно ушла за кулисы.

1 апреля она выступала в Твери и «еле стояла на сцене, явно плохо себя чувствовала». Ситуация практически повторилась, как и на концерте 18 марта в Сочи, где МакSим понадобилась помощь врачей.

Поклонники певицы МакSим выразили обеспокоенность состоянием артистки и потребовали остановить гастрольный тур «Я буду жить».

В гастрольном туре звезды запланирован концерт в Ижевске 9 апреля. Далее — в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и других городах России.