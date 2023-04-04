Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на друзей журналиста.

Александр Погожев ИА REGNUM Герой СВО

«Его последним боевым заданием (в составе группы) было вынести тела павших товарищей. Так и погибли, он и еще парнишка с позывным Тайга. Это было вечером 30 марта. Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска) был у нас в гостях», — рассказала подруга погибшего Наталья Никифорова.

Трагедия произошла на запорожском участке фронта. По словам Никифоровой, позже выяснилось, что тела погибших были заминированы.

Денис Семёнов отправился в зону СВО перед Новым годом «поиграть на гитаре» и «привезти гуманитарку». После этого он подписал контракт и поехал служить родине. Он писал стихи из зоны СВО, был одним из авторов журнала «Ватник».