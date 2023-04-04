Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга Денис Семенов погиб в зоне спецоперации
Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на друзей журналиста.
«Его последним боевым заданием (в составе группы) было вынести тела павших товарищей. Так и погибли, он и еще парнишка с позывным Тайга. Это было вечером 30 марта. Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска) был у нас в гостях», — рассказала подруга погибшего Наталья Никифорова.
Трагедия произошла на запорожском участке фронта. По словам Никифоровой, позже выяснилось, что тела погибших были заминированы.
Денис Семёнов отправился в зону СВО перед Новым годом «поиграть на гитаре» и «привезти гуманитарку». После этого он подписал контракт и поехал служить родине. Он писал стихи из зоны СВО, был одним из авторов журнала «Ватник».