Москва, 5 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В 2022 году столичный производитель лазерного оборудования Pokkels увеличил выпуск продукции в 2,2 раза. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Производитель лазерного оборудования Pokkels увеличил выпуск продукции

В минувшем году компания выпустила более сотни различных лазерных систем, заявил он. «Кроме того, предприятие активно расширяет линейку оборудования», — добавил Овчинский.

Лазерные технологии востребованы в различных производственных направлениях, в частности в металлообработке. С их помощью можно производить резку, очистку, сварку и гравировку большинства металлов. Лазерные установки компании Pokkels предназначены для того, чтобы очистить металл и камень от нагара, следов смазки, краски, ржавчины и других стойких загрязнений. Также у компании есть лазерные установки для сварки и разработки под индивидуальные задачи производителей.