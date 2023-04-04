Москва, 4 апреля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Умер заслуженный артист России Владимир Левашев. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Модерн».

Владимир Федоренко/РИА Новости Ольга Белова в роли Екатерины Максимовны и Владимир Левашев в роли Сергея в сцене из спектакля «Утро туманное»

«Ушел гениальный актер и светлый человек», — сказал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

По его словам, в память об артисте первый зал театра назовут имени Владимира Левашева.

Театр также выражает соболезнования родным и близким актёра.

Левашев родился 18 июня 1950 года. Поступил в Школу-студию Московского художественного академического театра имени Чехова. Более двадцати лет Левашев служил в «Модерне». Артист играл в таких спектаклях, как «Путешествие Маленького принца» и «Старый дом». Актёр также известен как мастер дубляжа. Он озвучивал Сарумана в «Хоббите», а также различных персонажей фильмов студии Marvel.