Хмельницкий, Украина, 4 апреля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Хмельницкий облсовет запретил в регионе деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба законодательного органа.

(сс) Блажкун Дмитро Свято-Покровский Кафедральный собор. Хмельницкий

«Запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Ранее областной совет постановил лишить УПЦ права пользоваться 13 земельными участками, а также Свято-Покровским кафедральным собором.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля активисты раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницкой области при помощи силовиков, так как прихожане не давали пройти раскольникам в храм. Священнослужителей УПЦ с территории храма вывели, их обвинили в грубом хулиганстве.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя преследование УПЦ, отметил, что на Украине пытаются физически уничтожить каноническое православие. Он отметил, что ситуация в этой стране приобрела признаки религиозной войны.