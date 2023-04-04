Вашингтон, 4 апреля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление приведут к истощению и развалу Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет19FortyFive.

Иван Родионов/РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ

Дэвис считает, что, если Киев продолжит подталкивать солдат к наступательным ударам, а также откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, существует вероятность, что ВСУ развалится. Подполковник объяснил, что у Украины просто нет достаточного количества боеспособных бойцов, поэтому любые наступательные действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями.

«Без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина не обладает потенциалом <…>, чтобы захватить Крым и Донбасс», — подчеркнул Дэвис, выразив уверенность, что попытки Зеленского захватить территории, которые входят в состав России, недостижимы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украине напомнили, что шансов на победу у неё крайне низки. Asahi Shimbun пишет, что возможный компромисс — это отказ Украины от Крыма и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ. При этом отмечается, что экономика Украины разрушена, а ВВП России, наоборот, постепенно восстанавливает тенденцию к росту.