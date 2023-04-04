Москва, 4 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Гражданам западноевропейских стран необходимо вспомнить о своём национальном достоинстве, которое у них было еще в 1970-80-е, во времена массовых акций протеста против размещения американских крылатых ракет, сказал ИА REGNUM замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Глухов В./Фотохроника ТАСС Протест против планов НАТО и США по размещению ядерных ракет средней дальности на территории ФРГ

Протестное движение вспыхнуло в Западной Германии и других европейских странах после развертывания американцами баллистических ракет малой дальности «Першинг-1» и средней дальности «Першинг-2», а также крылатых ракет «Томагавк». Акции, на которые выходили европейцы, «сделали многое для того, чтобы Европа начала в то время движение к миру с СССР», подчеркнул историк. Ракеты были демонтированы в рамках международной разрядки, по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1988 года. Этот договор прекратил свое действие в 2019-м, по вине американской стороны — и протестов со стороны Европы не последовало.

«Украинский кризис окончательно выявил отсутствие субъектности у европейских стран», — подчеркивает Шаповалов.

У стран блока НАТО, созданного 74 года назад, 4 апреля 1949 года «есть один сюзерен — это США, а все остальные так называемые «союзники» в лице европейских партнёров США суверенитетом не обладают».

«Более того — в большинстве из этих стран находятся американские войска. Что делать европейцам? Надо сменить политические элиты, вспомнить о национальном достоинстве, подумать о будущем своих детей», — сказал Шаповалов.

Для европейцев должно стать очевидно, что планы альянса «по распаду России оказались невыполнимы, и СВО это продемонстрировала».

«Несмотря на огромные бюджеты, огромные экономические и военные ресурсы США и стран НАТО, они не работают против России, поскольку страна обладает высокой степенью устойчивости — и экономической, и социальной», — подчеркнул собеседник.

Общество консолидировано вокруг ценностей, разделяемых большинством россиян, добавил Шаповалов.

«Самое важное — это наш промышленный потенциал и военные ресурсы, — отметил собеседник. — На протяжении последних лет под руководством президента были приняты меры для обеспечения обороноспособности, придания эффективности ОПК, перевооружения армии и объединения общества ради одной задачи — защиты национальных интересов, российских граждан и наших соотечественников».

Ранее в МИД заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Ответные меры РФ будут зависеть от условий вступления Финляндии в Североатлантический альянс, отметили в министерстве.