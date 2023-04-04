Москва, 4 апреля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, после возвращения в Россию добровольно явился в следственный департамент МВД. Об этом 4 апреля сообщил адвокат предпринимателя Алексей Тихомиров.

Владимир Гердо/ТАСС Вывеска на здании следственного департамента МВД России

По словам правозащитника, Усс-младший дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы.

«По результатам допроса Артёму Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — уточнил в беседе с ТАСС Тихомиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.

Однако 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом, срезав электронный браслет.

Артём Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу минюста США. 2 декабря предпринимателя перевели под домашний арест в пригороде Милана.