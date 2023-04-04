Москва, 4 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Россия проводит собственное расследование подрывов «Северных потоков». Об этом заявил 4 апреля ТАСС замглавы МИД Александр Грушко, комментируя версию о причастности Польши или Украины к диверсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Он отметил, что Москва также будет требовать, чтобы другие страны, проводящие расследование, обнародовали результаты.

«Мы будем добиваться прозрачности в отношении трёх расследований, которые ведутся властями Германии, Швеции и Дании», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной причастности Польши и Украины к диверсии на «Северных потоках» ранее сообщила газета Washington Post, ссылаясь на дипломатические источники. Журналисты также отметили, что Варшава активно выступала против прокладки данных газопроводов с конца 1990-х годов.

В марте 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что подрыв «Северных потоков» является «полезным и выгодным» для ЕС. Он считает, что это лишило Россию возможности политически влиять на Европу.